Una cliente di un supermercato litiga con un'altra donna che la invita a mettersi una mascherina ma in tutta risposta lei le tossisce addosso. Debra Hunter, una donna statunitense di Jacksonville in Florida, è stata condannata per il suo comportamento e dovrà scontare 30 giorni in carcere, 6 mesi di libertà vigilata, pagare una multa di 500 dollari e seguire un corso sulla rabbia.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati