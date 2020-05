Coronavirus, Anthony Fauci in autoisolamento: contatto a basso rischio con un positivo alla Casa Bianca

Coronavirus, la task force sanitaria della Casa Bianca costretta ad una riduzione forzata: c'è anche Anthony Fauci, l'esperto virologo di origini italiane, tra i consulenti di Donald Trump che hanno deciso di mettersi in autoisolamento per 14 giorni. Fauci, come altri colleghi della task force omologa al nostro Comitato tecnico-scientifico, è infatti stato a contatto con una persona risultata poi positiva.

La decisione di Anthony Fauci è dettata dalla prudenza: lo stesso virologo di origini italiane, 79 anni, ha spiegato di aver avuto un «contatto a basso rischio» con un membro dello staff della Casa Bianca risultato positivo. Come ha precisato il dottor Fauci, il contatto è avvenuto a distanza, ma per sicurezza il virologo ha deciso di lavorare da casa per le prossime due settimane, indossando anche la mascherina.

L'annuncio di Anthony Fauci arriva dopo che il capo della Food and Drug Administration (FDA), Stephen Hahn, e Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, hanno annunciato che andranno in quarantena. I tre esperti scientifici hanno detto che se sarà necessaria la loro presenza alla Casa Bianca o a Capitol Hill vi andranno con tutte le precauzioni. Non è chiaro con quale dipendente della Casa Bianca siano stati in contatto. Venerdì scorso è risultata positiva al test Katie Miller, portavoce del vice presidente Mike Pence, e moglie del consigliere di Donald Trump, Stephen Miller. Mentre il giorno prima era risultato positivo un militare che lavora come assistente del presidente.

