Coronavirus, voli Italia-Cina restano chiusi

Farnesina: riapertura voli con la Cina è infondata. «Nel ribadire il profondo legame di amicizia tra Italia e Cina, già manifestato attraverso molteplici attività avviate proprio dal governo italiano a sostegno del Paese asiatico in un momento delicato e complesso, si precisa che la notizia riportata dall'agenzia cinese Xinhua circa una riapertura dei voli è priva di fondamento». Lo riferiscono fonti della Farnesina nell'ambito dell'emergenza coronavirus.

Primo caso in Corea del Nord. Un donna è stata la prima persona in Corea del Nord a risultare positiva al coronavirus: lo riporta il quotidiano sudcoreano JoongAng Ilbo, citando una fonte anonima del Nord, secondo cui la donna avrebbe accusato i sintomi a Pyongyang al rientro da un viaggio in Cina. I media nordcoreani non hanno confermato alcun caso finora, ma hanno dato conto del rafforzamento delle misure di prevenzione e della massima allerta lanciata dalle autorità, sfociata anche nella chiusura della frontiera con la Un donna è stata la prima persona ina risultare positiva al: lo riporta il quotidiano sudcoreano JoongAng Ilbo, citando una fonte anonima del Nord, secondo cui la donna avrebbe accusato i sintomi a Pyongyang al rientro da un viaggio in. I media nordcoreani non hanno confermato alcun caso finora, ma hanno dato conto del rafforzamento delle misure di prevenzione e della massima allerta lanciata dalle autorità, sfociata anche nella chiusura della frontiera con la Cina

La nave infetta. A bordo della Diamond Princess, la nave da crociera in quarantena nel porto giapponese di Yokohama, sono stati registrati 41 altri casi di contagio da nuovo coronavirus, portando a 61 il numero totale. Tra i contagiati non risultano al momento esserci cittadini italiani (a bordo della nave ce ne sono 35, 25 membri di equipaggio e 10 passeggeri), come si evince dalla lista delle nazionalità diffusa dal ministero della Sanità di Tokyo. Secondo questo elenco, tra i nuovi contagiati ci sono 21 giapponesi, otto americani, cinque australiani, cinque canadesi, un argentino ed un britannico.

I collegamenti aerei per i passeggeri tra Italia Cina resteranno chiusi così come previsto dall'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza , il 31 gennaio 2020 e si continuerà a lavorare per implementare le misure già attivate nelle ultime settimane. Lo ha confermato la task force sul coronavirus riunitasi questa mattina al ministero.