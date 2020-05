Coronavirus, diretta: in Svezia nessun lockdown: ora il tasso di mortalità è il più alto del mondo

Centoseimila contagi di coronavirus in un giorno nel mondo. «Nelle ultime 24 ore sono stati riportati all' Oms 106.000 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto in un giorno da quando è iniziata la pandemia. Quasi due terzi di questi sono stati registrati in solo quattro Paesi». Lo ha detto il direttore dell' Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus​, nel consueto briefing sul Covid-19 ribadendo che «la strada è ancora lunga».

«Non è stato ancora provato che l'idrossiclorochina sia efficace contro il coronavirus. Ci sono invece diversi studi che mettono in guardia sugli effetti collaterali». Lo ha detto il dottor Mike Ryan dell' Oms nel consueto briefing sul Covid-19. Ryan ha tuttavia sottolineato che le autorità sanitarie di ciascun Paese sono libere di scegliere i farmaci da usare nella terapia contro il virus.

«Abbiamo ricevuto la lettera» di Donald Trump e «la stiamo esaminando». Lo ha detto il direttore dell' Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a proposito della lettera del 18 maggio nella quale il presidente americano elenca le ragioni del «fallimento della risposta» dell' Oms al Covid-19 e parla di «un'allarmante carenza di indipendenza dalla Repubblica popolare cinese» minacciando ancora una volta di tagliare i fondi Usa all'Agenzia dell'Onu.

Svezia, tasso mortalità più alto del mondo. La Svezia è il paese con il più alto tasso di mortalità pro capite per coronavirus nel mondo: ha superato la Gran Bretagna, l'Italia e il Belgio. Lo riferisce il Daily Telegraph online citando i dati raccolti dal sito web Our World in Data, secondo cui la Svezia ha avuto 6,08 decessi per milione di abitanti al giorno su una media mobile di sette giorni tra il 13 maggio e il 20 maggio. Questo, secondo la stessa fonte, è il più alto del mondo, al di sopra del Regno Unito, del Belgio e degli Stati Uniti, che hanno rispettivamente 5,57, 4,28 e 4,11.

Ultimo aggiornamento: 19:14

