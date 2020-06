Coronavirus, Fauci: «Prepariamoci a una seconda pandemia. L'apertura dell'Italia? Giusta, ma serve prudenza»

Una seconda ondata di coronavirus sarà inevitabile. Questo è quanto affermato da Anthony Fauci, il virologo consigliere del presidente Trump, in un'intervista a La Stampa. L'esperto ha parlato di un ritorno del virus probabile, per questo ha affermato che i sistemi sanitari devono prepararsi a una seconda ondata per identificare i casi e tracciare i contatti.

LEGGI ANCHE «Il Covid è stato causato dal 5G», e incendia l'antenna

«Bisogna avere personale, test e risorse per identificare i casi, isolarli e tracciare i contatti. Se lo faremo, quando avverranno le infezioni potremo evitare che diventino una seconda ondata», ha affermato e poi quando gli è stato chiesto se la seconda ondata potrebbe essere peggio della prima ha aggiunto: «È possibile, ma è difficile dirlo ora». Sulla riapertura in Italia ha detto che il trend è quello giusto, ma invita ad essere prudenti.



Ultimo aggiornamento: 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poi gli viene chiesto il motivo per cui l'Italia, secondo lui, sarebbe stata colpita in modo così violento: «Avevate molti visitatori cinesi, e l'infezione si è diffusa prima che sapeste cosa accadeva. C'è stata un'inflitrazione silenziosa, soprattutto al Nord». Su quanto accaduto nella pandemia, osserva che 'a dicembre e gennaio i cinesi non sono stati molto trasparenti nel dare informazionì. Poi riflette che in autunno ci saranno abbastanza informazioni per sapere se i vaccini sono sicuri ed efficaci. C'è ottimismo, la speranza è di averli disponibili tra fine anno e inizio 2021.