Coronavirus, focolaio su nave da crociera in Norvegia: 40 positivi, ma 178 sono già sbarcati

Quaranta tra passeggeri e membri dell'equipaggio di una nave da crociera di lusso sono risultati positivi al coronavirus in Norvegia e le autorità stanno cercando di rintracciare un numero di passeggeri di due recenti viaggi nell'Artico. Lo hanno riferito oggi funzionari della sanità pubblica, secondo quanto riporta il Guardian. Quattro membri dell'equipaggio della MS Roald Amundsen sono stati ricoverati in ospedale per problemi respiratori venerdì quando la nave è arrivata al porto di Tromsoe. I test hanno rilevato anche altri 32 dei 158 membri del personale erano infetti. La maggior parte sono filippini, il resto norvegesi, francesi e tedeschi. L'equipaggio è stato messo in quarantena sulla nave, ma i 178 passeggeri arrivati venerdì erano stati autorizzati a sbarcare.

Così è scattata una complessa operazione per localizzarli al fine di contenere qualsiasi potenziale diffusione dell'epidemia. Finora, 4 dei 387 passeggeri che viaggiavano sulla nave e su due crociere separate dal 17 luglio sono stati trovati positivi. «Prevediamo che saranno individuate ulteriori infezioni in relazione a questo focolaio», ha dichiarato Line Vold, un dirigente senior del Norwegian Institute of Public Health, aggiungendo che ai passeggeri è stato detto di auto-isolarsi.

"More than 30 crew members of Norwegian cruise ship MS Roald Amundsen test positive for COVID-19" https://t.co/vj3oQOVCYw — UK Justice Forum 🇬🇧 (@Justice_forum) August 2, 2020

