Coronavirus, in Grecia crescono i casi: mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi

La situazione coronavirus non è ancora fuori controllo, ma in Grecia voglio evitare ogni rischio. È il motivo per cui da ieri sera nei luoghi pubblici chiusi, chiese incluse, è obbligatoria la mascherina. E, ancora, visite vietate ai cari in ospedale fino a Ferragosto e ai matrimoni non ci potranno essere più di cento invitati. Vietate, per restare in tema, feste e processioni religiose.

Sono le conseguenze del boom di casi, se paragonati al contesto, degli ultimi giorni. I 78 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, che portano il contatore totale a 4477, hanno messo in allarme i rappresentanti del Governo. Si tratta, infatti, dello sbalzo maggiore dall'alleggerimento delle misure del 4 maggio. Secondo quanto si apprende, poi, dall'Eody, l'organizzazione nazionale per la Sanità pubblica, dieci casi sono registrati in punti d'ingresso del Paese, mentre i nuovi decessi sono 3, sui 206 complessivi.



Civil Protection Deputy Minister Nikos Hardalias announces additional coronavirus measures - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ On Line https://t.co/zhCpmyg6Om — Jim Potts (@DorsetWriter) August 1, 2020

Ad annunciare il provvedimento è stato il viceministro della protezione civile Nikos Hardalias. È il risultato del briefing urgente convocato nella giornata di venerdì. Vietato inoltre sostare in piedi nei locali d'intrattenimento se chiusi, almeno per il periodo tra il 3 e il 9 agosto.

Non sarà obbligatorio, invece, ma fortemente raccomandato l'utilizzo dei dispositivi nelle aree esterne particolarmente affollate.



