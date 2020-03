Coronavirus, New York chiude ristoranti, bar e cinema. Il sindaco De Blasio: «È come in guerra»

Cinema, ristoranti e bar chiusi dal 17 marzo a New York. Lo annuncia il sindaco Bill de Blasio, sottolineando che i ristornati e i bar potranno funzionare solo con le ordinazioni a portare via o per le consegne a casa. La drastica decisione è stata presa a causa del coronavirus.

Coronavirus, documento segreto Gb: durerà un anno. Regno Unito teme oltre 300mila vittime

Sale a oltre 3.400 il numero di casi di coronavirus negli Stati Uniti. Almeno 65 le vittime. È quanto emerge dagli ultimi dati delle autorità sanitarie federali e locali.

Ristoranti e bar aperti solo per take out e consegne a domicilio anche per lo stato di Washington. Il governatore Jay Inslee annuncia una stretta per cercare di fermare il coronavirus. Gli alimentari e le farmacie resteranno aperti.

New York «si trova davanti una minaccia senza precedenti e dobbiamo rispondere con una mentalità da tempo di guerra». Lo afferma il sindaco Bill de Blasio.

Le autorità russe hanno deciso di chiudere il confine con la Bielorussia al movimento di persone per i timori del coronavirus. Lo ha detto il primo ministro russo Mikhail Mishustin. «Abbiamo anche deciso di chiudere il confine con la Bielorussia al movimento di persone e abbiamo preso una serie di altre misure preventive», ha detto Mishustin. «Continueremo a fare ogni sforzo per proteggere il nostro Paese da questa nuova minaccia, saremo proattivi e prenderemo misure esaustive per prevenire una diffusione di massa del coronavirus», ha detto. Lo riporta la Tass.

In Belgio un accordo è stato raggiunto tra dieci partiti per conferire poteri speciali al governo di Sophie Wilmes in modo che possa fronteggiare la crisi dovuto al coronavirus. Wilmes è alla guida di un esecutivo finora in carica per la gestione degli affari correnti poichè nel Paese, dopo le elezioni del maggio scorso, sono i corso negoziati ed esplorazioni per trovare una maggioranza che possa sostenere un nuovo governo. L'accordo raggiunto tra i dieci partiti sarà formalizzato in tempi molto stretti e prevede che il mandato affidato a Wilmes duri al massimo sei mesi.



Ultimo aggiornamento: 08:44

nella maggior parte dei loro stabilimenti produttivi in Europa fino al 27 marzo. La decisione rientra tra le misure in risposta all'emergenza Coronavirus. Chiuderanno in Italia Melfi, Pomigliano, Cassino, le carrozzerie di Mirafiori, Grugliasco e Modena; all'estero le fabbriche di Kragujevac in Serbia e Yychy in Polonia.