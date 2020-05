Covid19, documento riservato Usa: «Cina ha mentito sul virus e fatto scorte di materiale sanitario»

Covid19, gli Usa continuano a puntare il dito contro la Cina: un documento riservato dell'Amministrazione americana riporta che «la Cina ha mentito sul virus e ha fatto scorte di materiale sanitario». Il governo cinese ha intenzionalmente nascosto al mondo la gravità del coronavirus, mentre accumulava materiali sanitari d'importazione e contemporaneamente metteva un freno all'export dei dispositivi prodotti in Cina, afferma un rapporto riservato del dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs) degli Stati Uniti, secondo un funzionario dell'Amministrazione Usa a conoscenza del documento.

«La Cina probabilmente ha tagliato le sue esportazioni di forniture mediche prima della notifica fatta a gennaio all'Organizzazione mondiale della sanità che il Covid19 è contagioso», si legge nel rapporto secondo quanto afferma la fonte, citata dalla Cnn. Il rapporto, che mette in luce i dati sulle esportazioni e le importazioni all'inizio dell'anno, è stato fatto circolare all'interno del governo federale lo scorso venerdì. Ieri, il segretario di Stato Mike Pompeo ha lanciato in un'intervista all'Abc un attacco molto esplicito al governo cinese, accusato di avere nascosto la portata e la gravità dell'epidemia, accaparrandosi allo stesso tempo scorte di dispositivi e materiali medici, e sostenendo di avere «indizi enormi» sull'origine del coronavirus in un laboratorio di Wuhan.





