Coronavirus, Magrini, Aifa: «Il vaccino pronto non prima della primavera 2021»

Nicola Magrini, direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Aifa, afferma che «il vaccino non sarà pronto prima di primavera 2021».

Ci sono più «vaccini promettenti», aggiunge. «5-6 in fase avanzata, e anche l'Italia partecipa in diversi modi. A mio avviso il tempo ragionevole per pensare a un vaccino è primavera, estate prossima, non penso per settembre ci possa essere alcun vaccino disponibile, pur contando risultati molto buoni, come sembrano gli studi di fase 1. Speriamo l'anno prossimo e speriamo sia più d'uno e che le capacità di produzioni siano adeguate», spiega il dg Aifa rispondendo a una domanda alla conferenza stampa Iss.

I farmaci. «L'idea che si sperimenti con farmaci rischiosi non è vera. la ricerca italiana ha contribuito a quella internazionale in modo eccellente», dice Nicola Magrini. Anche l'ozono, «ha avuto alcuni dati positivi, ed è stato fatto uno studio per capirne l'efficacia».

«Sono stati 144 gli studi» su potenziali farmaci anti-Covid-19 «valutati dall'Aifa, 40 protocolli sono stati approvati (il 28%)» e di questi 12 riguardano l'idrossiclorochina, su cui «non sembra ci siano attualmente dati molto incoraggianti. Sull'efficacia di questo medicinale contro Covid-19 sappiamo poco, sui possibili danni siamo abbastanza sicuri, soprattutto in alcune categorie di pazienti». Così il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco in conferenza stampa all'Istituto superiore di sanità (Iss). «Devo ringraziare per il suo lavoro la Commissione tecnico scientifica dell'Aifa - ha ricordato - che da 4 volte al mese si è riunita tutti i giorni durante l'emergenza, ora siamo a 3 volte a settimana. Fra gli studi approvati, 13 riguardano diversi immuno-modulatori, poi appunto l'idrossiclorochina, le eparine a basso peso molecolare, antivirali diretti e altre terapie. Questi programmi hanno garantito ai pazienti l'accesso a qualunque promessa terapeutica disponibile. Abbiamo per esempio messo a confronto anche il cortisone, che usiamo da decenni - ha concluso Magrini - con gli altri antinfiammatori, come braccio di confronto con essi. Ora però gli studi rischiano di non essere terminati per carenza o quasi assenza di pazienti».

«Stamina non c'entra nulla con i farmaci ora in sperimentazione. Piuttosto quello era un fenomeno furfantesco italiano», risponde Magrini alla domanda fatta in collegamento all'eticità della decisione di sperimentare a furor di popolo contro Covid-19 l'antivirale Avigan (favipiravir), o alla «delusione» idrossiclorochina, o alla sperimentazione dell'ossigeno-ozonoterapia. «Io ho trovato l'impegno della Commissione tecnico-scientifica (Cts) straordinario nel rifiutare l'80% degli studi proposti», ha aggiunto Magrini, dopo aver ricordato che in una prima fase, e «in piena emergenza», sono stati autorizzati anche studi non randomizzati, a differenza di quanto sta accadendo in questa fase. «L'idea che si sperimenti con farmaci molto rischiosi non è proprio data», ha precisato.

Mortalità. «Il calo della mortalità da 11%, anzi da 11,6% a 8%, è un eccellente risultato», sottolinea il direttore Aifa rispondendo a una domanda sul dato relativo all'antivirale remdesivir contro Covid-19. Per Magrini è «un dato molto serio e rilevante clinicamente: abbiamo tra le migliori terapie» cardiovascolari che «riducono la mortalità per infarto del 2%. Se si passasse dall'11 al 6%, sarebbe un dimezzamento della mortalità». Un dato che sarà cumulato con i benefici da altri farmaci, «come l'eparina. Credo che la ricerca italiana abbia contribuito alla ricerca internazionale» contro Covid «in modo buono, se non eccellente», ha rivendicato il Dg.

