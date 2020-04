Coronavirus diretta: Usa, 2.000 vittime in un giorno. Melania Trump chiama la figlia di Mattarella: «Condoglianze per gli italiani morti»

Coronavirus, sale a oltre un milione e mezzo il numero di persone contagiate da Covid19 nel mondo, con quasi 2.000 morti in 24 ore negli Usa. Lo rivela la Johns Hopkins University, secondo cui i contagiati in totale sono 1.500.830, mentre i morti sono arrivati a 87.706. Per il secondo giorno consecutivo, gli Stati Uniti registrano quasi 2.000 vittime in un giorno, precisamente 1.973. «Abbiamo imparato molto, possiamo essere più forti di prima. Ricostruiremo il paese, questo incubo finirà presto», le parole del presidente Donald Trump.

Melania Trump chiama Laura Mattarella. La First Lady Melania Trump ha avuto una conversazione telefonica con Laura Mattarella, la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo rende noto la Casa Bianca, sottolineando che la First Lady ha fatto «le sue sentite condoglianze per i molti italiani che hanno perso la vita per il coronavirus». La First Lady ha espresso «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come gli americani «sono a fianco del loro alleato».



