Covid, in Francia nuovo record: 32.427 contagi in 24 ore. Per il coprifuoco schierati 12 mila agenti

Situazione allarmante in Francia per il Covid. Nuovo record di contagi in Francia in sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse da Santé Publique, con un tasso di positività che si impenna al 13,1%. I tamponi sfiorano ormai i 200.000 giornalieri (196.805). I decessi sono stati, da ieri, 90, per un totale dal 1 marzo di 33.392.

Il governo francese insomma mostra i muscoli e per tenere in casa per un mese e mezzo, ogni sera, famiglie e giovani (un totale di 20 milioni di persone su 67,8 milioni) schiera 12.000 poliziotti e gendarmi, numeri da emergenza di ordine pubblico più che sanitaria. Sul coprifuoco che è scattato subito dopo la mezzanotte fra venerdì e sabato si sono addensate oggi le nuvole giudiziarie dell'inchiesta sulla gestione della crisi: a poche ore dall'annuncio di Macron, sono scattate perquisizioni nelle case dell'ex premier Edouard Philippe e del ministro della Sanità Olivier Véran fra gli altri.

A vietare ai francesi di uscire dalle 21 alle 6 del mattino si è arrivati dopo aver constatato «l'accelerazione improvvisa e spettacolare dell'epidemia negli ultimi 10 giorni», ha esordito il premier Jean Castex nella conferenza stampa in cui ha spiegato punto per punto come funzionerà la vita dei francesi fino al primo dicembre.

Castex si è rivolto ai 20 milioni delle 9 città coinvolte. Dopo 5 mesi, torna la famigerata autocertificazione - su smartphone o da stampare - che i francesi speravano di non dover mai più rivedere dopo il lockdown. Bisognerà scrivere il motivo per cui si è fuori casa: di salute (se si è diretti in ospedale, dal medico o in farmacia), di lavoro (con documentazione professionale e del datore di lavoro), di trasporto (se, ad esempio, si arriva con un treno dopo le 21 e si deve tornare a casa), oppure se si deve assistere un familiare non autonomo. Immancabile la passeggiata con il cane, anche serale.

Chiusi ristoranti, bar, caffè e tutti i locali del settore, per i quali si prospetta un nuovo periodo di grandi difficoltà e, per molti, la concreta prospettiva di non farcela a pagare il personale e tenere aperto senza lavorare la sera. Unica deroga: i ristoranti che consegnano pasti a domicilio.

Resta, per la Francia intera, il divieto di feste private e - anche dove non c'è il coprifuoco - restano valide tutte le limitazioni sanitarie per i ristoranti, compresa la «regola del 6» ricordata ieri da Macron (6 è il massimo al tavolo, 6 è il massimo per una cena con familiari o amici a casa). Domani sarà pronto un nuovo protocollo per le aziende, che sono state «incoraggiate» a definire un «minimo di giorni di telelavoro» per i dipendenti il cui incarico lo consente.

Oggi la stragrande maggioranza delle aziende francesi ha ripristinato pienamente il lavoro in presenza ma proprio durante la giornata negli uffici, nelle fabbriche e nei laboratori si verificano il maggior numero di contagi. Per chi verrà sorpreso a violare il coprifuoco, 135 euro la prima volta, poi a crescere fino alla terza recidiva, che potrà costare carissima: fino a 6 mesi di carcere e 3.750 euro di multa.

