Covid, paziente intubato chiede di suonare il violino per quanti si prendono cura di lui

Grover Wilhelmsen, un paziente americano affetto da Covid-19, desiderava fare qualcosa per mostrare la sua gratitudine verso quanti si prendevano cura di lui, mentre si trovava nell'ospedale McKay-Dee, della città di Ogden nello Utah, e ha chiesto di poter suonare il violino per loro.

«Era intubato e non poteva parlare, ma sapevo tramite altre infermiere che è un insegnante di orchestra in pensione. Per tutta la vita si è esibito e ha insegnato», ha racconta l'infermiera Ciara Sase, come riferisce Actualidad.

«Mi sono venute le lacrime agli occhi. Avere tutto lo staff intento a guardare il paziente intubato era incredibile. Nonostante fosse così malato era in grado di esibirsi. Si vedeva quanto fosse importante per lui. Suonare lo ha aiutato a distendere i nervi», ha detto Ciata, che ha aggiunto che Wilhelmsen malato com'era ha suonato per diverse ore due giorni di seguito.

Il paziente ha scritto all'infermiera su un pezzo di carta che era il minimo che potesse fare per il personale, perché «tutti si stavano sacrificando tanto» per prendersi cura di lui. Dopo aver trascorso più di un mese a combattere la malattia al McKay-Dee Hospital, Grover è stato dimesso e è stato trasferito in una struttura di terapia intensiva a lungo termine, dove dovrebbe completare il suo percorso di riabilitazione.

