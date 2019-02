Deputato si dimette dal suo incarico per il furto di un sandwich

Sabato 16 Febbraio 2019, 12:33

Darij Krajcic, parlamentare del partito che governa in Slovenia, si è dimesso dopo aver confessato di aver rubato un sandwich in un supermercato a Lubiana, secondo quanto riporta il giornale Delo.L'uomo ha raccontato che se ne è andato via dal negozio senza pagare perché ha dovuto aspettare alcuni minuti dato che i commessi erano occupati a parlare tra di loro. Il politico ha detto che si trattava del primo furto e si è vantato del successo dell'azione nonostante la presenza delle telecamere di sorveglianza.Il capo del suo partito, Brane Golubovic, ha dichiarato che si è trattato di un evento «inaccettabile» e ha assicurato che il suo collega si è dimesso dall'incarico.Successivamente, Krajcic ha spiegato ai media locali di essere tornato nel supermercato per pagare il sandwich e ha definito il suo comportamento «un esperimento sociale».