Una donna data per morta si sveglia durante il suo funerale

Una donna ha ricominciato a respirare in un cimitero di Bangalore, nell'India meridionale, pochi minuti prima dell'inizio del rito funebre, lasciando i suoi parenti senza parole, secondo quanto riferisce The Hindu.

Yasmin Banu, 40 anni, il 17 gennaio scorso era svenuta nella sua abitazione e il fratello, Syed Moinuddin, l'aveva portata d'urgenza in un ospedale pubblico. Dopo averla visitata, il medico aveva riferito ai parenti che la donna aveva bisogno di un intervento chirurgico, che però non poteva essere eseguito in quel nosocomio per carenza di posti letti.

APPROFONDIMENTI SIENA Donna operata alle corde vocali muore dissanguata in pochi minuti:... TAIWAN Asia sotto choc, tre star morte a 36 anni in tre giorni: ipotesi...

Syed l'ha quindi trasportata in un ospedale privato, dove un altro medico aveva diagnosticato la morte cerebrale della paziente. Per questo, i familiari della donna hanno inteso che Yasmin fosse morta e dunque Syed ha portato la sorella al cimitero.

Lì, durante i preparativi per il funerale, la donna ha cominciato a respirare. Confusi, i suoi familiari le hanno controllato il polso, le hanno dato dell'acqua e l'hanno trasferita in una seconda clinica privata, dove uno specialista, Mohsin Pasha, l'ha immediatamente curata. Secondo il medico, la clinica precedente non ha mai rilasciato alcun documento in cui si affermava che Yasmin fosse morta. Ma parlando di morte cerebrale i parenti hanno equivocato la situazione.

Al momento la donna si sta riprendendo e sta aspettando un intervento chirurgico, mentre è in corso una colletta che le consentirà di pagare le spese mediche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA