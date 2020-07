Donna si arrampica sulla facciata dell'ospedale per vedere un parente malato di Covid

Una donna ha scalato la facciata dell'ospedale nel quale era ricoverato un parente con il Covid-19, dopo che le era stato negato l'accesso nel nosocomio come misura per arginare il contagio. L'episodio che si è verificato all'ospedale Muñiz di Buenos Aires, Argentina, è diventato presto virale grazie alla diffusione di un video sui social network.







Secondo quanto reso noto dalla stampa locale, la donna dopo aver chiesto più volte di poter entrare nel centro medico per far visitare a un parente colpito dal Coronavirus non riuscendoci a causa dei rigidi protocolli sanitari, ha deciso di scalare la parete dell'edificio. A quel punto, però, la donna ragno, come è stata nominata dai media argentini, ha rischiato di cadere. Per evitarle il peggio è stata assistita da un ufficiale di polizia e dal personale ospedaliero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA