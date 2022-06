Dvornikov, il generale vittima di una delle purghe di Putin? Il macellaio della Siria scomparso da settimane

Che fine ha fatto il "macellaio della Siria"? Il generale Aleksandr Dvornikov, chiamato da Putin a guidare l'aggressione dell'Ucraina dopo il fallimento dell'avanzata verso Kiev, da due settimane non compae in pubblico. Secondo osservatori americani, potrebbe essere l'ennesimo nome finito nella lista degli ufficiali purgati da Putin a partire dal 24 febbraio, deluso dall'andamento della guerra in Ucraina, che doveva essere molto rapida ma si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati