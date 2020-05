Il boia torna a colpire negli Stati Uniti dopo la pausa per il Covid, 64enne giustiziato

C'era stata una lunga pausa nelle esecuzioni a causa della pandemia da coronavirus. Una condanna a morte è stata eseguita dopo uno stop di circa tre mesi. Walter Barton, 64 anni, è stato ucciso con un'iniezione letale per aver ucciso un uomo nel 1991, omicidio del quale si è sempre dichiarato "non colpevole". Il boia è tornato a colpire nello Stato del Missouri.

“I, Walter ‘Arkie’ Barton, am innocent and they are executing an innocent man!!”— #WalterBarton, executed on May 19 at via @KCStar https://t.co/b4N8WtR5Of

— innocence (@innocence) May 20, 2020