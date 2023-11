Guerra Ucraina, Corea del Nord invia un milione di proiettili alla Russia: ecco su cosa collaborano Putin e Kim

La Corea del Nord ha inviato alla Russia oltre un milione di proiettili d'artiglieria da utilizzare nella sua guerra contro l'Ucraina, mentre Pyongyang sembra aver ricevuto in cambio consigli sullo sviluppo della tecnologia satellitare, ha dichiarato mercoledì un legislatore sudcoreano, citando informazioni fornite dall'agenzia di spionaggio di Seul. Lo riporta Bloomberg.

La Russia e la Corea del Nord sono entrambe pesantemente sanzionate dalle nazioni occidentali - Mosca per l'invasione dell'Ucraina e Pyongyang per i test sulle armi nucleari. A settembre, i leader dei due Paesi, Kim Jong Un e Vladimir Putin, hanno tenuto un vertice nell'Estremo Oriente russo, e gli Stati Uniti hanno successivamente affermato che Pyongyang aveva iniziato a fornire armi a Mosca.

Trasferimento di armi alla Russia

Il National Intelligence Service (NIS) della Corea del Sud ha dichiarato ai legislatori, durante una verifica parlamentare a porte chiuse tenutasi mercoledì, che la Corea del Nord ha effettuato almeno 10 trasferimenti di armi alla Russia da agosto. «Il NIS ha appreso che sono stati trasferiti più di un milione di proiettili d'artiglieria», ha dichiarato il legislatore Yoo Sang-bum ai giornalisti dopo l'audit. «Si ritiene che siano sufficienti per circa due mesi di guerra tra Russia e Ucraina», ha aggiunto Yoo.

Terzo lancio satellitare

In cambio, la Corea del Nord sembra aver ricevuto consigli tecnici da Mosca nel suo tentativo di lanciare un satellite di ricognizione militare. Dopo un secondo tentativo di lancio fallito ad agosto, Pyongyang aveva detto che avrebbe effettuato un terzo lancio del suo satellite spia militare ad ottobre, ma questo piano non si è mai concretizzato. Yoo ha detto che «mentre la data di lancio di ottobre è stata posticipata, i preparativi finali, come le ispezioni del motore e del dispositivo di lancio, sono in pieno svolgimento». «Sembra che la Corea del Nord abbia ricevuto consigli tecnici dalla Russia, quindi ci aspettiamo un tasso di successo più alto». Pyongyang, inoltre, ha inviato a Mosca esperti in lanciarazzi intorno a metà ottobre. L'assistenza nella tecnologia spaziale sarebbe uno dei risultati del vertice tenuto a settembre in Siberia tra Kim e Putin.

«Legami con Mosca priorità numero uno»

Il mese scorso gli Stati Uniti hanno dichiarato che erano in corso spedizioni di armi da Pyongyang a Mosca: nelle ultime settimane la Corea del Nord ha consegnato alla Russia più di 1.000 container di attrezzature militari e munizioni. Seoul, Tokyo e Washington hanno rilasciato una dichiarazione congiunta la scorsa settimana, affermando di "condannare fermamente" la Corea del Nord che fornisce armi a Mosca. Durante la sua visita in Russia a settembre, Kim ha dichiarato che i legami bilaterali con Mosca erano la "priorità numero uno" del suo Paese, con Pyongyang che ha sostenuto ardentemente l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca nel febbraio 2022.

Washington e gli esperti hanno affermato che Pyongyang stava cercando un'ampia gamma di assistenza militare in cambio delle munizioni fornite, come la tecnologia satellitare e l'aggiornamento dell'equipaggiamento militare di epoca sovietica.

