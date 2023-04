Re Carlo, Harry parteciperà solo all'incoronazione: salterà il concerto per tornare subito da Meghan Markle. «I familiari non saranno indulgenti con lui»

Harry sarà accato a suo padre re Carlo solo per l'incoronazione. Il principe salterà infatti il concerto previsto dopo la cerimonia del re per tornare a casa in California dalla moglie Meghan Markle e dai figli Archie e Lilibet. Il duca di Sussex ha fatto sapere al padre che non si fermerà per il fine settimana di festeggiamenti dopo la storica cerimonia del 6 maggio. Dunque ora gli organizzatori non avranno bisogno di prenotare un posto per Harry al musical dove sono previsti moltissimi ospiti come Lionel Richie, i Take That e Katy Perry.

Re Carlo, all'incoronazione William e Harry non si parleranno. Forfait di Meghan: voleva la prima fila

Il grande concerto

Invece di partecipare al concerto del 7 maggio al Castello di Windsor, si precipiterà a stare con la sua famiglia in California e festeggerà tardivamente il quarto compleanno di suo figlio Archie, hanno rivelato fonti. Dopo settimane di titubanza, Harry, 38 anni, ha finalmente confermato la scorsa settimana che avrebbe partecipato all'incoronazione di suo padre. Ma sua moglie Meghan, 41 anni, resterà a casa con i loro figli, il principe Archie, il cui compleanno è lo stesso giorno dell'incoronazione, e la principessa Lilibet, che compie due anni a giugno. Harry sarà solo quando incontrerà il re, la regina consorte e il principe e la principessa del Galles per la prima volta da quando ha accusato la famiglia reale nella sua serie Netflix e nell'esplosivo libro di memorie Spare.

Fonti vicine al Duca hanno anche affermato che non ha intenzione di visitare nessuna delle associazioni di beneficenza a cui è legato durante la sua breve visita. Ma Harry ha detto ai familiari che ha intenzione di tornare nel Regno Unito in estate. Una fonte reale ha rivelato: "Dopo molto avanti e indietro, Harry ha detto che sarebbe tornato per l'incoronazione del re, ma lo farà essere solo una visita fugace. "Agli organizzatori è stato detto che Harry non parteciperà al concerto con il resto della famiglia reale, il che è un vero peccato perché sarà un evento così spettacolare".

La mancanza della scorta



Si ritiene che un altro fattore importante nell'uscita anticipata di Harry sia stata la perdita della sua protezione 24 ore su 24 dalla polizia armata. Il Duca è coinvolto in un'azione in corso presso l'Alta Corte con il Ministero dell'Interno per la decisione di privarlo della sua sicurezza nel Regno Unito dopo la sua uscita dalla famiglia reale nel 2020. In un blitz pubblicitario per promuovere il suo libro di memorie bomba a gennaio, Harry ha fatto appello alla riconciliazione con la sua famiglia dicendo "la palla è nel loro campo". Ma fonti reali hanno affermato che nonostante il re sia stato cordiale con il figlio più giovane prima della sua visita, altri membri della famiglia saranno sicuramente “meno indulgenti”. Secondo la BBC, il concerto celebrerà un nuovo capitolo nella storia del Regno Unito e avrà "temi di amore, rispetto e ottimismo", pur onorando le quattro nazioni d'origine e il Commonwealth.



Circa 20.000 membri del pubblico parteciperanno al concerto dell'Incoronazione, che sarà trasmesso su BBC1 e Radio 2 insieme a servizi di recupero. Altri spettacoli programmati per esibirsi includono i cantanti d'opera Andrea Bocelli e Sir Bryn Terfel, la cantautrice Freya Ridings e il pioniere del soul classico Alexis Ffrench. Nel frattempo, più di 57 località in tutto il Regno Unito avranno grandi schermi eretti che consentiranno a circa 100.000 persone di guardare gli eventi dell'incoronazione nelle loro città, secondo il Dipartimento della cultura, dei media e dello sport.