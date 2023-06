​Il caldo estremo in Messico ha raggiunto i 49ºC e ha provocato più di 100 morti nel solo mese di giugno

Più di 100 persone sono morte in Messico tra il 12 e il 25 giugno a causa del caldo estremo che ha colpito le regioni settentrionali del paese, come ha riferito il governo del Paese, secondo quanto riferisce la stampa locale.

In questo periodo sono state segnalate più di mille emergenze che potrebbero essere legate alle alte temperature. Di queste, 104 hanno causato decessi, secondo un rapporto del Segretario alla Salute, che è stato pubblicato nei giorni scorsi.

Le autorità avevano già segnalato altri otto decessi dal 14 aprile al 31 maggio, per un totale di 112 decessi, tra i 1.559 casi registrati dall'inizio della stagione calda il 19 marzo.

Questa settimana la temperatura massima è stata registrata ad Aconchi, Sonora, con 49º Celsius, secondo il Segretario alla Salute.

Secondo lo stesso rapporto, le temperature massime in Messico durante l'estate oscillano tra i 30 ei 45ºC.

La maggior parte dei decessi è dovuta al colpo di calore, mentre la seconda causa più ricorrente è la disidratazione, aggiunge il bilancio.

Le autorità prevedono che una quarta ondata di caldo potrebbe colpire questo paese di 127 milioni dal 1° luglio, con molteplici effetti.



Al caldo estremo si aggiunge il fenomeno di El Niño, che ha già devastato la costa messicana del Pacifico con la morte di centinaia di uccelli per mancanza di cibo.

El Niño, che si verifica ogni due o sette anni, è caratterizzato dal riscaldamento della superficie dell'Oceano Pacifico equatoriale orientale, il che significa che i pesci affondano a profondità maggiori e gli uccelli non possono cacciarli.