Coronavirus, il tutorial di Arnold Schwarzenegger per lavarsi correttamente le mani

Tra le crescenti preoccupazioni in tutto il mondo per la pandemia in atto, l'attore americano Arnold Schwarzenegger ha offerto un tutorial pratico e divertente su come lavarsi le mani correttamente in questo delicato momento in cui tutti gli sforzi sono mirati al contenimento della diffusione del virus.

Insieme al suo cane Cherry, l'ex governatore della California ha mostrato ai suoi oltre 19 milioni di follower su Instagram come detergersi le mani passo dopo passo. La star ha raccomandato di lavarle per almeno 20 secondi il più volte possibile e ha assicurato che lui compie questo gesto «almeno 50 volte al giorno».



«Stai al sicuro, lavati le mani, ascolta scienziati e esperti», ha raccomandato la star di Hollywood che ha aggiunto «Insieme possiamo rallentare la diffusione e proteggerci a vicenda».