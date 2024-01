Incendio in casa, papà mette in salvo moglie e 4 figli ma torna dentro per prendere gli altri due piccoli: trovati tutti e tre morti abbracciati

Sono morti tutti e tre stretti in un abbraccio mentre le fiamme divoravano la loro casa. Così i soccorritori hanno trovato un papà 55enne e i suoi due figli di 10 e 17 anni quando sono intervenuti a spegnere l'incendio divampato nella notte di martedì. L'uomo, dopo aver messo in salvo la moglie e altri quattro figli, era tornato in casa per portare al sicuro gli altri due, ma non ce l'ha fatta.

Le vittime sono Mark Robinette, un pastore di 55 anni, e i suoi due figli, Gideon, 17 anni, e Liam, 10 anni.

L'incendio è divampato nella notte di martedì 23 gennaio nella contea di Pickaway, non distante da Columbus, nello stato dell'Ohio, ma le cause non sono ancora state accertate. Il papà è riuscito a mettere in salvo la moglie e gli altri quattro figli spingendoli fuori da una finestra, ma quando si è accorto che due dei suoi ragazzi mancavano all'appello non ha esitato a rilanciarsi tra le fiamme per provare a portarli fuori dalla casa completamente avvolta dalle fiamme.

La notizia della morte del pastore e dei suoi figli è stata accolta con sgomento dalla comunità, che ben conosceva Mark Robinette e la sua famiglia per il suo lavoro e il suo impegno nella chiesa e nelle missioni umanitarie. Attorno alla casa, totalmente carbonizzata, è sorto un memoriale spontaneo fatto di fiori, pupazzi, biglietti di stima e cordoglio.

Nell'incendio la famiglia ha perso tutto, e ora per aiutare Andrea, la moglie del pastore, e i suoi sei figli (la coppia ha cresciuto otto figli, sei naturali e due adottati) sono state attivate due raccolte fondi su altrettante pagine GoFundMe.