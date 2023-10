Cadice, 3 morti: investiti e uccisi da un pullman finito sul marciapiede

Tre persone sono morte investite da un pullman finito fuori strada a Cadice, nel sud della Spagna: lo hanno confermato i servizi d'emergenza locali, aggiungendo che una quarta persona è rimasta ferita ed è stata ricoverata in ospedale. Secondo fonti di polizia citate dall'agenzia di stampa Efe, le prime informazioni indicano che i freni del mezzo potrebbero essere risultati fuori uso: l'autobus, di conseguenza, ha invaso un marciapiede, sbattendo poi contro una parete esterna di un centro commerciale. L'incidente, la cui dinamica esatta ora resta oggetto di indagini, è avvenuto alle 15:45 circa in Avenida de las Cortes.

La dinamica dell'incidente



Il fatto è avvenuto attorno alle tre e mezza di pomeriggio. Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe perso il controllo e sarebbe finito sulla corsia dei taxi nella carreggiata opposta. L'autobus, nel suo tragico percorso, ha strappato per la velocità i segnali stradali e alcune palme. I testimoni hanno chiamato il numero di soccorso, avvisandoli di un incidente che avrebbe coinvolto più persone. Le vittime sono una donna di 60 anni di Cadice, una ragazza di 19 anni di Castilleja de la Cuesta e un ragazzo di 17 anni di Chiclana. La Polizia Locale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto chiudendo la strada per indagare sulle cause dell'incidente. L'autista è risultato negativo all'alcol test.

Gli studenti di infermieristica a bordo

Diversi passeggeri erano studenti di infermieristica, diretti verso uno stage presso un centro sanitario della città di Cadice. L'Università di Cadice ha confermato che non ci sono studenti tra i feriti e che richiederà un rapporto alla compagnia di trasporti per verificare le eventuali responsabilità.