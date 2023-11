India, 41 operai intrappolati in un tunnel da 10 giorni: raggiunti da telecamera endoscopica. Le immagini emozionati

Emozione in India per le prime immagini video dei 41 operai intrappolati da 10 giorni in un tunnel stradale in costruzione nello Stato indiano dell'Uttarakhand, diffuse dai soccorritori. Il video è stato realizzato con una telecamera endoscopica del tipo utilizzato abitualmente negli interventi medici, fatta arrivare al punto del tunnel in cui si trovano gli operai attraverso un nuovo tubo d'acciaio che i soccorritori sono riusciti ad inserire ieri.

Operai intrappolati in un tunnel in India

Le immagini mostrano gli operai, molti dei quali indossano le tute da lavoro e gli elmetti gialli e bianchi, mentre si presentano davanti alla videocamera e salutano le loro famiglie.

I soccorsi

Nei giorni scorsi le condizioni di salute degli uomini avevano suscitato preoccupazione quando alcuni di loro avevano accusato febbre e dolori articolari. Le operazioni di soccorso hanno finora incontrato notevoli difficoltà per via dell'enorme quantità di detriti che sono precipitati il 12 di novembre e della durezza della roccia circostante e i soccorritori hanno dovuto ripetutamente fermarsi. Le autorità hanno fatto sapere ieri di avere avviato un progetto alternativo, che mira a liberare gli uomini attraverso un tunnel verticale.