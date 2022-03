New York, ecco i cittadini vigilantes anti inquinamento: premio a chi segnala i veicoli in sosta col motore acceso

Nella guerra all'inquinamento anche i cittadini fanno la loro parte e si trasformano in "vigilantes" speciali per far rispettare la legge. Accade a New York, dove il programma per l'aria pulita Citizens Air Complaint Program varato nel 2018 permette ai cittadini di denunciare (con prove) i veicoli commerciali fermi lasciati con il motore acceso per oltre tre minuti. In cambio, nel caso in cui il veicolo venga multato dalle autorità, i denuncianti ricevono il 25% della multa.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS ​Oligarchi russi in crisi: a New York svendono le loro dimore da... STORIE DAL MONDO La statua in cortile era un Canova: fu comprata per 6mila euro e oggi...

Fino a 87 dollari per una segnalazione

E ormai c'è chi ha trasformato la "caccia" agli inquinanti in un secondo lavoro. Ad esempio l'81enne Paul Slapikas, del Queens, che macchina fotografica al collo e orologio alla mano va alla caccia dei furgoni lasciati con il motore acceso. In poco più di tre minuti, video e foto alla mano, potrebbe incassare 87,50 dollari, mentre la società proprietaria del furgone riceverà una multa di 350 dollari.

12mila denunce all'anno grazie al programma

Il programma ha notevolmente aumentato il numero di denunce del genere in città, passate da poche decine del 2018 a oltre 12.000 l'anno scorso. L'iniziativa però non è piaciuta ai camionisti e in alcuni casi i 'vigilantes anti-inquinamento" sono stati aggrediti fisicamente.