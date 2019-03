Betlemme, giovane infermiere ucciso dall'esercito israeliano

Mercoledì 27 Marzo 2019, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 12:20

Ancora tensione in Medio Oriente . Un ragazzo palestinese di 18 anni, Sajed Abed al-Hakim Mizher, un infermiere volontario, è stato colpito a morte stamane nel campo profughi di Deheishe (presso Betlemme , in Cisgiordania) durante scontri con l'esercito israeliano. Lo rende noto l'agenzia di stampa palestinese Maan secondo cui altri quattro giovani sono rimasti feriti in quegli incidenti, iniziati quando una unità militare è entrata nel campo per compiere arresti. In Israele questo incidente non è stato ancora commentato.