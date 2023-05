Donna trovata morta, è la terza vittima della stessa famiglia in una settimana

In una settimana, nella terra degli Yanomami, un gruppo etnico che abita per lo più la zona di foresta compresa tra i bacini dei fiumi Orinoco e Rio delle Amazzoni, dunque sulla frontiera tra il Venezuela e il Brasile, sono state registrate 14 morti violente.

La venezuelana Jenni Rangel, 28 anni, è stata trovata morta questo sabato con segni di violenza sessuale in un'area mineraria illegale nella terra indigena yanomami. SI tratta della terza vittima della medesima famiglia assassinata in territorio. Oltre a lei, sono stati uccisi anche suo marito Joel Perdomo, 68 anni, e il figliastro Johandri Perdomo, 24 anni.

Poco dopo che il suo corpo è stato rimosso dalla polizia federale e dai vigili del fuoco e portato all'Istituto medico legale di Boa Vista, il giornale g1 ha parlato con il cognato di Jenni, Iver Perdomo, fratello di Joel e zio di Johandri.

Iver, che vive in Venezuela, si è recato a Roraima dopo aver appreso che otto minatori erano stati uccisi nella terra degli Yanomami, sospettando che suo fratello potesse essere tra loro.

Ha detto che Joel ha lasciato il paese vicino, dove ha lavorato come insegnante, con suo figlio, Johandri, e la moglie, Jenni, per sfuggire alla crisi finanziaria che affligge il paese.



Il corpo di Jenni è stato trovato vicino a un cratere dove sono stati assassinati otto minatori, nella regione della comunità di Uxiu. La località ha una forte presenza mineraria.«Erano lavoratori. Hanno lasciato il Venezuela a causa della crisi e volevano solo vivere», ha detto Iver.

Iver ha raccontato che suo fratello, sua cognata e suo nipote si erano trasferiti da due anni, dove lavoravano in una miniera di circa 15 minatori. A Roraima non esiste un'attività mineraria legale e l'attività mineraria è il fattore principale dell'emergenza sanitaria vissuta dagli indigeni Yanomami. Ora, Iver attende il completamento del lavoro di identificazione formale presso in modo da poter portare i corpi di sua cognata, fratello e nipote a seppellire in Venezuela.





Iver ha detto di aver parlato al telefono con suo fratello Joel Perdomo. Il giorno prima della sua morte, dice che suo fratello ha persino riferito che il clima nella regione era teso.

«Mio fratello mi ha chiamato e ha detto che gli indigeni sono venuti e hanno minacciato di ucciderlo, ma ha pensato che fosse una bugia per spaventarli», ha detto.



Il più grande territorio indigeno del Brasile, Terra Yanomami, affronta una crisi sanitaria senza precedenti, causata dalla forte presenza di minatori: nell'anno 2022, l'esplorazione mineraria è avanzata del 54% nella regione. Questa sfrenata avanzata ha provocò malattie, devastazioni ambientali e conflitti armati, con morti e violenze. Ora, il governo federale opera nella regione su due fronti: con i servizi sanitari e la repressione contro i cercatori d'oro che ancora rimangono sul territorio.