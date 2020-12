La vicepresidente Usa Kamala Harris si vaccina in diretta tv: «È stato facile, facciamolo per salvare vite»

Il buon esempio parte dalle istituzioni, anche negli Stati Uniti: la vicepresidente americana Kamala Harris si è oggi vaccinata contro il coronavirus in diretta televisiva. La Harris ha ricevuto la prima dose del vaccino Moderna, insieme al marito Doug Emhoff: lo scorso 21 dicembre era stato invece il turno del presidente eletto Joe Biden e della futura first lady Jill, che avevano ricevuto invece la prima dose del vaccino Pfizer.

«Facciamolo, sono pronta» ha detto Harris, in diretta tv, prima di essere vaccinata. Subito dopo, ha esclamato che «è stato facile», «relativamente senza dolore» e anche veloce. «Si tratta di salvare vite. Credo negli scienziati e invito tutti a vaccinarsi. Si tratta della vostra vita, di quella dei vostri familiari e della vita della vostra comunità». I due vaccini Pfizer e Moderna hanno recentemente ottenuto il via libera per l'uso d'emergenza negli Stati Uniti.

Vice President-elect Kamala Harris gets vaccinated for COVID-19 https://t.co/QiljTsJSys — USA TODAY (@USATODAY) December 29, 2020

La somministrazione della prima dose del vaccino Moderna a Kamala Harris è stata effettuata allo United Medical Center della capitale federale Washington. Vaccinato anche il vicepresidente uscente Mike Pence, mentre ancora si attende di sapere se anche Donald Trump si sottoporrà a vaccinazione.

