Madre abbandona figlia in hotel a Maiorca per andare a ubriacarsi, arrestata. La piccola accudita dai turisti

L'hanno trovata completamente ubriaca. In più l'hanno accusata di aver abbandonato in hotel la figlia di 5 anni per andare a far bagordi e per questo l'hanno arresta. Protagonista della vicenda una donna irlandese di 45 anni, in vacanza a Maiorca.

La 45enne è stata trattenuta in un hotel nella parte orientale dell'isola.

A quanto ricostruito dagli agenti ha iniziato il giro di "sbronza" «dal momento in cui si è alzata fino al momento in cui è andata a letto».

Mamma abbandona la figlia in hotel

La polizia ha rifertio che la bambina - durante l'assenza ingiustificata della madre - è stata presa in "affidamento" da altri turisti che le hanno dato da mangiare, le hanno messo la crema solare e le hanno comprato dei braccioli per la piscina. Nonostante il personale dell'hotel si fosse rifiutato di servire più alcol alla donna, lei aveva continuato a bere andando in un supermercato nelle vicinanze a comprare della birra.

La piccola è stata poi affidata al padre che si è recato a Maiorca dall'Irlanda dopo essere stato informato dell'arresto.