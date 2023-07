Mancia troppo bassa, fattorino manda a quel paese la cliente e lei pubblica il video: licenziato

Consegna la pizza ma la mancia gli sembra un po' troppo risicata. E allora manda la cliente a quel paese. Un comportamento che è costato caro a un fattorino americano. Il video della scena (ripreso dalla telecamera dell'abitazione dove aveva consegnato l'ordine, è stato pubblicato sui social. Ne è nato un vespaio. E il ragazzo, per il suo comportamento poco "urbano", è stato licenziato.

Mancia troppo bassa, fattorino licenziato dopo gli insulti al cliente

Il "corriere" ha iniziato a imprecare contro la cliente che, a fronte della consegna di una pizza da 20 dollari, gli aveva allungato una mancia di "soli" 5 dollari.

La donna, Lacey Purciful, ha pubblicato il video su TikTok, mostrando il fattorino che le consegnava il cibo, così come racconta il New York Post . Il filmato mostra il ragazzo che consegna la pizza e dice ironico alla cliente: «Voglio solo dirle che è una bella casa per una mancia di 5 dollari».

La donna non coglie l'ironia e risponde: «Prego». E allora il fattorino si allontana e mentre esce dall'inquadratura la manda bellamente a quel paese.

Le reazioni al video

La clip pubblicata sull'account TikTok e le reazioni ad essa sono arrivate ai responsabili della catena di consegna a domicilio. Ed è scattato il licenziamento per il dipendente. Un portavoce della ditta, infatti, ha detto: «Chiedere rispettosamente una mancia è accettabile, ma abusare o molestare qualcuno non lo è mai».