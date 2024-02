Cena a domicilio, il fattorino porta il cibo a piedi. La coppia: «Per l'app sono 85 minuti di camminata, multa se vogliamo annullare l'ordine»

Una delle grandi comodità di oggi è quella di poter avere il cibo che vogliamo senza dover muovere un dito per cucinarlo, ricevendolo direttamente a casa: un lusso un po' per tutti. Naturalmente, questa comodità non è esente da una serie di problematiche, tra cui le condizioni di lavoro dei fattorini, la loro professionalità non sempre eccepibile, il fatto che gli ordini non siano disponibili ovunque e gli occasionali lunghi, lunghissimi tempi di attesa.

Quando la pizza che abbiamo sognato per tutta la settimana arriva con quindici minuti di ritardo e, aprendo la scatola, ci accorgiamo che è quasi fredda, è un po' come svegliarsi da un bel sogno e trovarsi nel proprio letto anziché su quella spiaggia tropicale, ancora dipinta dietro le nostre palpebre.

Eppure, c'è sempre di peggio: Taylor ha condiviso il video in cui mostra che il fattorino di Uber Eats sta lentamente camminando verso il loro domicilio e non arriverà prima di 85 minuti, data la mancanza di un mezzo di trasporto diverso dai...

piedi.

Il video pubbliato da Taylor, @mannatee00, ha raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni e mostra lo choc misto a divertimento della ragazza e del suo fidanzato alle prese con un fattorino maratoneta: Siamo al telefono con Uber Eats, al momento, dice lei, e mostra la mappa sul telefono.

Impossibile non notarlo: «Guardate qua», continua l'uomo, «il ragazzo che deve consegnarci l'ordine è a 84 minuti di distanza, e sta camminando». La coppia vorrebbe annullare l'ordine, a questo punto, per due motivi principali: vorrebbero evitare che il povero lavoratore debba faticare così tanto solo per portare loro la cena, e preferirebbero mangiare del cibo ancora caldo.

Eppure, non è così semplice: «Uber Eats ha detto che in caso di cancellazione dell'ordine bisogna pagare una multa. O lascio che il tipo continui a camminare per 85 minuti col cibo che, tra parentesi, ho ordinato un'ora fa, o devo pagare. Mi sembra assurdo», dice il ragazzo.

In un aggiornamento successivo, la coppia rassicura sul fatto che alla fine sono riusciti a evitare che il fattorino dovesse affrontare la lunga camminata verso Mordor - con delle buste di cibo anziché un piccolo anello - e, allo stesso tempo, non pagare la multa: «Per farla breve, non volevamo che il nostro Bruce si facesse tutta quella strada per portarci da mangiare. Lui si è beccato 20 alette e del mais, noi un rimborso. Il mondo è di nuovo in pace».