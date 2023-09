Marsiglia, ragazza di 24 anni colpita in casa da una pallottola vagante: è in stato di "morte cerebrale"

Giallo a Marsiglia. Una ragazza di 24 anni è in stato di "morte cerebrale" in un ospedale di Marsiglia dopo essere stata raggiunta da una pallottola vagante. Contro il palazzo in cui abitava con la madre, sono state sparate ieri sera raffiche di kalashnikov. I fatti sono avvenuti attorno alle 23 nel quartiere di Saint-Thys, dove sono molto attive bande di trafficanti di droga.

Cosa è successo

La ragazza si trovava in casa, al primo piano del palazzo, in compagnia della madre, ed è stata colpita al viso da un proiettile di grosso calibro che sembra abbia addirittura attraversato una parete.