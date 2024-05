Harry, l'ultimo regalo della Regina Elisabetta: «Chiamò Meghan per un consiglio». I doni della Duchessa alla sovrana

Un regalo per Natale e una telefonata insolita. Nonostante siano passati ormai più di tre anni da quel giorno e quasi due dalla morte della Regina Elisabetta II. Eppure tassello dopo tassello emergono nuovi e curiosi aneddoti. La sovrana non ha mai avuto un vero e proprio legame con i nipotini Archie, 5 anni, e Lillibet, 2 anni. Una piastra per waffle. È questo l'ultimo regalo della scomparsa sovrana al suo pronipote. A rivelarlo era stato nel 2021 il principe Harry, 39 anni, nel programma “The Late Late Show with James Corden”. Quando il principino aveva due anni, la regina chiese alla mamma Meghan Markle cosa potesse regalargli e lei le suggerì l'oggetto.

«Mia nonna ci ha chiesto cosa volesse Archie per Natale, e Meg ha detto una piastra per waffle», ha spiegato il Duca di Sussex al conduttore James Corden.

Il principe ribelle, in quell'occasione, spiegò la routine per la colazione della sua famiglia: «Meg prepara un bellissimo impasto biologico che versa sulla piastra e Archie lo adora. Adesso mangio waffle, un po' di yogurt e sopra un po' di marmellata».

«Mi dispiace che tu stia sorvolando sul fatto che non riesco a immaginarmi la Regina che ordina di inviare una piastra per waffle a Santa Barbara, non riesco a capacitarmene» affermò Corden sconvolto dall'aneddoto. Harry ha risposto scherzoso: «Non so nemmeno come commentarlo. Archie si sveglia la mattina e domanda 'waffle?'»

Non è la prima idea regalo che Meghan Markle, 42 anni, azzecca. La famiglia reale ha la tradizione di scambiarsi regali alla vigilia di Natale durante il tè pomeridiano. E pare che si tratti di pensieri "poco costosi".Durante la sua prima stagione natalizia a Sandringham, nel 2017, la duchessa di Sussex avrebbe regalato alla defunta Regina un criceto canterino giocattolo. Pare che all'epoca piacque tantissimo alla sovrana e ai suoi cani corgi. Anche Harry sarebbe stato bravo nei regali stravaganti a sua nonna. Secondo l'esperto reale Richard Kay, una volta le avrebbe regalato un paio di guanti di gomma per lavare i piatti. Solo Diana Spencer, la mamma del principe, pare non avesse indovinato al primo tentativo il genere di regali graditi ai suoceri reali: erano troppo sontuosi. In seguito, riferisce Kay, «non ha mai più commesso questo errore».