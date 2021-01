Il Covid arriva in Micronesia, registrato il primo caso dopo un anno di pandemia: come è successo

Era uno dei pochissimi luoghi che si erano 'salvati' dalla pandemia di coronavirus, ma da oggi non è più così. Il primo caso di contagio da Covid-19 è stato infatti segnalato negli Stati federati di Micronesia, nazione insulare sperduta nell'Oceano Pacifico. Il contagiato è un marinaio di una nave governativa, lo 'Chief Mailo', che era stata inviata per riparazioni nelle Filippine.

A dare la notizia il Presidente David Panuelo, che ha sottolineato come questa novità sia «allarmante» per l'arcipelago, che conta appena 100 mila abitanti: la persona infetta, ha detto Panuelo, è sotto stretta sorveglianza. «Tutti i cittadini devono mantenere la calma - ha detto in un discorso televisivo -. Niente panico, perché la situazione è sotto controllo». Il paziente e i suoi colleghi sono rimasti a bordo della barca, ancorata in una laguna, e sotto sorveglianza.

Scuole, chiese e negozi rimangono aperti. I paesi insulari del Pacifico sono stati molto efficienti nel proteggersi dalla pandemia, decidendo subito di chiudere i propri confini, nonostante il costo molto alto di questa misura per le loro economie fortemente dipendenti dal turismo. Tale approccio molto cauto è stato adottato a causa della debolezza dei sistemi ospedalieri di questi paesi e dell'elevata prevalenza di obesità e problemi cardiaci tra le loro popolazioni.

