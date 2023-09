Due modelle trovate morte in tre giorni, mistero a Los Angeles: Maleesa aveva 31 anni, Nikki 32

Mistero a Los Angeles, dove due giovani modelle sono state trovate morte nel giro di pochi giorni nei rispettivi appartamenti. Le vittime si chiamavano Maleesa Mooney e Nichole Coats e sono state trovate senza vita rispettivamente il 10 e 12 settembre: non è ancora chiaro se ci siano legami tra i due decessi, ma le autorità per adesso non lo escludono categoricamente.

Due modelle morte nel giro di pochi giorni

La modella Maleesa Mooney è stata trovata senza vita nella sua abitazione lo scorso 12 settembre. Pochi giorni prima, il 10 settembre, la modella Nichole Coats era stata trovata morta in casa. La famiglia di Coats ritiene che sia stata uccisa. «La posizione in cui l'abbiamo trovata non è quella di una persona che si è sdraiata sul proprio letto ed è morta», ha raccontato la zia della donna May Stevens. «L'indagine è ancora in corso. Al momento non siamo in grado di fornire una causa del decesso», ha affermato la polizia.

Giallo a Los Angeles

Se la morte di Maleesa, 31 anni, è classificata come omicidio, quella della 32enne Nichole, detta Nikki, non lo è: alla tv locale KTLA, i familiari della donna hanno detto che il suo aspetto era irriconoscibile. «Credo che sia stato un omicidio - ha detto la zia - Una delle sue gambe era in aria in una posizione di calcio.



Quanto a Mooney, la polizia ha trovato il suo corpo nel pomeriggio di martedì scorso, 12 settembre, mentre gli agenti rispondevano ad una chiamata radio in un appartamento al 200 di South Figueroa Street: seconda il LAPD la causa della morte resta sconosciuta, in attesa dell'autopsia, ma si indaga per omicidio. Le autorità in un comunicato - spiega il LA Times - hanno fatto sapere che cercano testimoni per identificare l'eventuale assassino o gli eventuali assassini.