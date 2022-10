Accende la tv dopo aver fatto la doccia e muore folgorata a 13 anni

Una ragazza è morta folgorata dopo aver acceso la tv subito dopo essere uscita dalla doccia. Iorrany Ravick Soares Rodrigues, 13 anni, ha subito lo choc mentre cercava di regolare il suo televisore nella sua casa di Timon, in Brasile, mentre era ancora bagnata per aver fatto la doccia.

I soccorsi

La ragazza, soccorsa dai suoi familiari, è stata portata all'ospedale Alarico Pacheco ma per lei non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima indagine, la Tv avrebbe avuto un cablaggio difettoso che canalizzava l'elettricità attraverso il suo telaio, quindi quando la ragazza l'ha toccata con le mani ancora umide ha preso una forte scossa. Non è però ancora chiaro se la 13enne sia morta toccando la televisione oppure l'antenna.

La notizia choc della morte dell'adolescente arriva dopo un altro decesso avvenuto in Argentina all'inizio dell'anno, quando una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata folgorata mentre toccava il suo telefono in carica.