Guerra, arrestato il cugino di Helena Bonham Carter: aiutò oligarca russo Oleg Deripaska a eludere le sanzioni

Graham Bonham Carter, 62 anni, uomo d'affari inglese, è stato arrestato con l'accusa di aver aiutato il potente oligarca russo, Oleg Deripaska, a evitare le sanzioni degli Stati Uniti. L'uomo in manette è il cugino di Helena Bonham Carter, la cattivissima Bellatrix Lestrange di Harry Potter ed ex moglie del celebre regista Tim Burton.

Putin, l'analista Tatyana Stanovaya: «Lo Zar vacilla, l'élite russa teme la sconfitta e vuole abbandonarlo»

L'arresto di Graham Bonham-Carter: il caso

Oleg Deripaska, patron del gigante dell'alluminio Rusal, è uno dei più potenti e controversi oligarchi della Russia, era già stato sanzionato dagli Stati Uniti nel 2018, a causa della presunta interferenza di Mosca nelle elezioni americane del 2016. Nonostante la Corte di Londra lo abbia rilasciato su cauzione, gli Stati Uniti stanno insistendo per ottenere l'estradizione del businessman inglese.

Oltre ad essere gia stato sanzionato da Washington nel 2018, Deripaska è stato uno dei sette oligarchi sanzionati dal Regno Unito a marzo come risposta di Londra all'invasione russa dell'Ucraina. Secondo le indagini, Bonham Carter, pare sia legato all'oligarca attraverso una serie di proprietà di alto valore che gli sono state intestate da quest'ultimo, così da evitare il sequestro. Le proprietà sarebbero sparse tra Stati Uniti e Regno Unito, tutte sospettate di essere detenute in realtà da Deripaksa, cui patrimonio è stimato in oltre 2 miliardi di dollari.

Il cugino dell'attrice britannica quindi dovrà affrontare un processo in cui è accusato di: cospirazione per violare ed eludere le sanzioni statunitensi in base all'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Qualora venisse estradato e processato negli Stati Uniti, Graham Bonham Carter rischierebbe fino a 20 anni di reclusione in una prigione americana. Inoltre è anche accusato di aver effettuato transazioni illecite per un valore di oltre 1 milione di dollari per finanziare la compravendita di proprietà immobiliari negli Stati Uniti a beneficio di Deripaska.

Russia, Anatoly Gerashchenko: l'ex capo del Moscow Aviation Institute cade dalle scale e muore