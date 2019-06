Motociclista investe cervo, entrambi fanno un volo di alcuni metri e il video diventa virale

Sabato 29 Giugno 2019, 14:31

Un motociclista americano ha investito un cervo e entrambi hanno fatto un volo di alcuni metri.Il momento dell'impatto tra le due ruote e l'animale è stato catturato dalla videocamera dell'uomo posta sul suo casco.Dalle immagini del video, pubblicato poi su Youtube della durata di circa un minuto, è possibile vedere la spensierata passeggiata che l'uomo stava conducendo in sella alla sua moto in un bel giorno di sole, fino a quando dal lato sinistro della strada è sbucato dal nulla il cervo che a una velocità sostenuta tentava di attraversare la strada.Dopo l'impatto, comunque, l'animale è scappato via e l'uomo è riuscito a rialzarsi senza grandi difficoltà.