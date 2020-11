Bimbo nasce con anticorpi contro il Covid, la mamma aveva contratto il virus in gravidanza

Celine Ng-Chan, 31enne singaporiana, ha partorito lo scorso 7 novembre Aldrin, un bambino che ha sviluppato gli anticorpi contro il Coronavirus, secondo quanto ha riportato il quotidiano locale The Strait Times. Attualmente, Ng-Chan non ha più gli anticorpi nonostante li abbia trasmessi al neonato, secondo quanto ha affermato il pediatra del minore.

La donna è stata contagiata lo scorso marzo dopo essere tornata con la sua famiglia da un viaggio in Europa. Quando le è stato diagnosticato il Coronavirus, era incinta di 10 settimane e nonostante le sue condizioni non fossero gravi è stata ricoverata in ospedale per circa tre settimane.

«La mia gravidanza e il parto sono stati normali nonostante mi fosse stato diagnosticato il Covid-19 nel primo trimestre, che è la fase più delicata. Sono stata fortunata ad avere Aldrin che è nato sano», ha commentato la donna.

La probabilità che le donne incinte trasmettano Covid-19 ai loro figli è molto bassa, secondo la guida pubblicata dal Royal College of Obstetricians and Gynecologists del Regno Unito.

