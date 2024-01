New York, misteriose esplosioni nel sottosuolo: tremano i palazzi. Cosa sta succedendo

Paura oggi, 2 gennaio, a New York per una serie di misteriose esplosioni. A partire dalle 6 del mattino (le 12 in Italia) i residenti dell'area di Roosvelt Island - l'isola nell'East River tra Manhattan e il Queens - hanno segnalato degli scoppi provenienti dal sottosuolo che hanno fatto tremare i palazzi. Inizialmente si era pensato a un terremoto, ma i sismografi non hanno registrato alcuna scossa. Le esplosioni si sono ripetute per ore e la loro origine non è ancora del tutto chiara. Segnalazioni sono giunte anche dall'Upper East Side e da Astoria.

I pompieri di New York si sono concentrati su un palazzo al 580 di Main Street, la strada principale di Roosvelt Island.

Non si registrano feriti o danni strutturali, ma solo preoccupazione fra i residenti per la vibrazione dei palazzi. L'emittente abc7 riferisce di alcune interruzioni di corrente sull'isola.

Numerous explosions have occurred near Roosevelt Island in the Manhattan area of New York, local media outlets write.



It is noted that as a result of the explosions, “buildings shook and tremors were felt.” There are currently many helicopters in the area. pic.twitter.com/9nnwyobhXk

— Dagny Taggart (@DagnyTaggart963) January 2, 2024