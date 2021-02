Parigi, orgia con 81 persone in un locale durante il coprifuoco: multati per violazioni Covid

Una mega orgia organizzata a pochi chilometri da Parigi dentro un magazzino e durante il coprifuoco stabilito per contrastare la pandemia Covid-19. Il sexy party al quale stavano predendo parte ben 81 persone è stato interrotto dalla polizia di Collegien. Alcol, nessuna distanza di sicurezza, problemi anche con l'uso delle mascherine: queste le violazioni registrate dagli agenti all'interno del magazzino alle 21 circa (in Francia il coprifuoco scatta tre ore prima).

Police break up French warehouse orgy involving 100 people having sex because it broke Covid rules https://t.co/mCX14K2P9Y

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 30, 2021