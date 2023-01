​Papà affida la figlia ad Alexa per uscire con una donna (che poi tenta di strangolare), condannato per abbandono di minore

Lascia la figlia di 5 anni sola a casa per uscire con la sua nuova fiamma affidando la piccola alle "cure" di Alex. Alla fine della serata in giro per pub ha provato a strangolare la donna con cui era uscito e oltre ad essere arrestato per il tentato omicidio, un papà di 27 anni ora dovrà scontare una condanna per abbandono di minore. A seguito delle indagini per l'aggressione alla donna, infatti, si è scoperto infatti che l'uomo aveva lasciato la figlia all'assistente virtuale.

Papà condannato per abbandono di minore

Il papà, 27 anni, di Powys (contea del Galles) ha messo a dormire la figlia di 5 anni e poi è uscito di casa per raggiungere la nuova partner. Alla piccola faceva da "babysitter" utilizzando l'app Alexa sul suo telefono. «L'ho lasciata da sola tanto la potevo guardare sul telefonino», ha detto l'uomo al Magistrates Court di Llandrindod Wells. L'ammissione è arrivata perché su di lui la polizia ha indagato in quanto al termine della serata alcolica con la donna ha provato a strangolarla. Messo alle strette l'uomo ha ammesso sia di aver tentato di ucciderla, sia poi di aver abbandonato la piccola figlia.