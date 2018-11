LEGGI ANCHE

Alta tensione in un centro commerciale di Angers, in Francia, dove un individuo con indosso un gilet giallo, simbolo della protesta contro l'innalzamento delle tasse sui carburanti voluto dal presidente Emmanuel Macron, si è asserragliato in un centro commerciale, dicendo di avere dell'esplosivo nello zaino e chiedendo che i 'gilets jaunes' vengano ricevuti all' Eliseo. Secondo Bfm-Tv, sul posto sono arrivate le teste di cuoio.L'individuo, aggiunge l'emittente, era già noto alle forze di polizia per traffico di stupefacenti.