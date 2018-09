Preti sorpresi a fare sesso in auto davanti al parco giochi: arrestati

Sono stati sorpresi a farein una macchina in sosta in un parcheggio di, in pieno giorno. Nulla di particolarmente strano, a parte gli atti osceni in luogo pubblico, se non fosse che i due focosi amanti fossero non una normale coppia ma due preti di Chicago.Diego Berrio, 39 anni, ed Edwin Cortez, 30, come riporta il Mail Online , sono stati arrestati con l'accusa di comportamento osceno e lascivo. Cortez, sorpreso completamente nudo, è stato anche accusato di esposizione indecente. I due prelati intenti in un rapporto orale sono stati segnalati alla polizia da un passante. La macchina era parcheggiata vicino a un parco giochi per bambini.La polizia arrivata sul posto ha sorpreso i due amanti in flagrante. Cortez e Berrio, che risiedono entrambi nella missione di San Juan Diego a Chicago, sono stati arrestati senza opporre resistenza. Si sono subito identificati come preti.