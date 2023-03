Guerra Ucraina, i russi hanno usato una nuova potente bomba da 1.500 kg per la prima volta. Kiev: «Mosca perde 500 uomini al giorno a Bakhmut»

I russi hanno usato per la prima volta in Ucraina una nuova potente bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 km grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale: lo riporta il sito Defense Express.

Putin, la flotta dei sottomarini nucleari si muove: cresce l'allarme. Ecco i rischi per la Nato

Bakhmut assediata dai russi. Le truppe ucraine: «La situazione è critica, qui mancano le munizioni»