Minacce Putin: «Le sanzioni occidentali pericolo per il mondo, impossibile isolarci». Nuovo ricatto sul grano

Mosca rilancia: le sanzioni imposte dai Paesi occidentali alla Russia costituiscono «una minaccia al mondo intero», he detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo discorso all'Eastern Economico Forum a Vladivistok.

«La pandemia è stata rimpiazzata da nuove sfide globali che pongono una sfida al mondo intero. Mi riferisco alla frenesia delle sanzioni occidentali, agli aggressivi tentativo (dell'Occidente) di imporre un modello di comportamento ad altri Paesi, privandoli di sovranità e soggiogandoli al suo volere», ha detto il capo del Cremlino, aggiungendo che «è impossibile isolare la Russia». E ancora: la Russia «non ha perso e non sta perdendo nulla a causa dell'Operazione speciale (l'invasione dell'Ucraina, ndr), ma ha anzi rafforzato la propria sovranità». Il leader russo si è detto certo che «l'economia globale attraversa un periodo difficile, ma la logica della cooperazione vincerà sicuramente».

LA GUERRA - «La Russia - ha poi detto Putin - non ha iniziato le azioni di combattimento in Ucraina, ma sta cercando di mettere fine ad esse, perché è dal 2014 che continuano».

Il presidente russo ha detto anche di avere in mente di imporre restrizioni sull'esportazione di grano e sementi ucraini verso l'Europa e di volerne discutere con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. «Forse - ha dichiarato - dovremmo pensare di limitare l'export di grano e altri alimenti lungo questa rotta (fra l'Ucraina e l'Europa, ndr). Credo proprio che ne parlerò con il presidente turco Erdogan. Dopotutto, siano stati noi a elaborare il processo di esportazione dei cereali ucraini».

INCONTRO CON XI - Il presidente russo e il suo omologo cinese, Xi Jinping, si incontreranno a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco), previsto il 15 al 16 settembre a Samarcanda, in Uzbekistan. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la Tass, l'ambasciatore russo a Pechino, Andrey Denisov. «Stiamo pianificando un incontro serio e completo dei nostri leader con un ordine del giorno dettagliato, al quale stiamo lavorando con i nostri partner cinesi», ha detto il diplomatico. Sarebbe il primo incontro di persona tra Putin e Xi dall'avvio della guerra in Ucraina.