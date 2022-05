Rapisce e accoltella un uomo in una casa privata, ucciso dalla polizia

La polizia portoghese ha sparato, uccidendolo, un uomo che ha rapito e aggredito con due armi bianche un altro uomo in un'abitazione privata. Il caso è avvenuto a Algés, Oeiras, Portogallo.

Come racconta JN, che riporta un comunicato della PSP, gli agenti sono stati allertati per il verificarsi di un'aggressione in un'abitazione privata. Sul posto, poi, la polizia si è resa conto che si trattava di «un rapimento in corso, all'interno dell'abitazione, compiuto da un sospetto di grossa stazza fisica e armato di due armi da taglio».

La vittima ha riportato diverse ferite gravi dovute alle coltellate inflittegli dal rapitore. Nell'operazione sono stati attivati ​​«mezzi specializzati, tra i quali anche i negoziatori di polizia, il Nucleo Speciale di Polizia del PSP e i mezzi di assistenza medica adeguati». La polizia ha cercato di dissuadere il rapitore, utilizzando anche mezzi coercitivi a basso potenziale letale. Tuttavia, non hanno avuto alcun effetto. Perciò gli agenti sono stati costretti a «ricorrere alle armi da fuoco e hanno colpito l'aggressore che, purtroppo e nonostante i primi soccorsi che gli sono stati subito prestati, è morto, per le ferite riportate». Anche uno dei poliziotti è rimasto ferito a seguito di un'aggressione con un coltello.

«Il luogo dell'accaduto è stato preservato e è stato chiamato ad indagare sui fatti l'organo di polizia competente» anche per capire le cause dell'aggressione che al momento non sono ancora note.