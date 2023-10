Rave Israele, scattano un selfie in cui si baciano durante l'attacco: «Se moriamo, sapranno che ci siamo amati»

Sono le prime ore di sabato mattina, nel deserto del Naghev, in Israele, il festival SuperNova è stato appena interrotto da un violentissimo attacco terroristico di Hamas. Migliaia di ragazzi rapiti e uccisi mentre ballavano. Nel caos più totale ci sono anche Amit Bar e il suo fidanzato Nir De Jorno. Erano lì come migliaia di altre persone per divertirsi.

Il selfie degli innamorati durante l'attacco di Hamas

Loro due scappano e riescono a salvarsi.

Ed è la stessa Amit a raccontarlo sui social con un incredibile selfie di quei momenti: «Siamo scappati come pecore al macello, siamo corsi nei campi. Sentivo i proiettili fischiare accanto a noi e la gente cadeva e i f***i terroristi dietro di noi. Quando ti ho detto che che avevo forza, tu mi hai detto che non avevamo scelta e che dovevamo continuare. Non ho mai saputo che rumore fa un fischio di pistola».

L'idea di fare un selfie è venuta al fidanzato, ricorda Amit: «Ci siamo nascosti nei cespugli e improvvisamente hai deciso di fare un selfie, mi sono quasi arrabbiata, non capivo. Ma poi ho compreso che almeno se fossimo morti la nostra famiglia avrebbe saputo che ci siamo amati fino all’ultimo istante. Mi hai protetto con il tuo corpo e penso a tutte le altre coppie con un finale diverso dal nostro. I drammi che non sono stati immortalati».

La coppia era andata al festival con un amico che risulta purtroppo tra i dispersi: «Ciò che abbiamo vissuto è impossibile da digerire, continuiamo a pregare che Ziv torni a casa da noi».