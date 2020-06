​Regno Unito: 165 lavoratori di un'azienda che lavora carni positivi al Coronavirus

Un focolaio di Coronavirus è stato registrato in un'azienda di lavorazione di carni, situata nella città di Cleckheaton, Regno Unito, dove 165 dipendenti sono risultati positivi, secondo quanto riferito dalla rete locale KLTV.

La diagnosi è stata confermata in una dichiarazione congiunta dello stabilimento KOBER, del Sindaco e dell'agenzia statale per la sanità pubblica del Regno Unito.

Le autorità e l'impresa hanno offerto test a tutti i lavoratori per rilevare un possibile focolaio. Dopo aver ricevuto i risultati, l'impianto ha riaperto con un numero di lavoratori ridotto.

I dipendenti risultati negativi sono tornati, infatti, alla produzione con l'implemento di uteriori misure di sicurezza, come la misurazione della temperatura per le persone che entrano nel sito.

LEGGI ANCHE Coronavirus Usa, Bill Gates: «Vaccino pronto entro la fine dell'anno»

Il Primo Ministro britannico, Boris Johnson, ha affermato che il caso KOBER è sotto indagine per tentare di comprendere le cause dell'epidemia. «Stiamo studiando cosa sta succedendo nella lavorazione delle carni», ha riferito.

Questo è solo uno dei tanti focolai di Coronavirus sviluppatosi in aziende che lavorano la carne.

In Germania 1.500 dipendenti di una fabbrica di uno stabilimento impegnato nello stesso settore hanno sviluppato la malattia e gli specialisti dell'Università di Bonn hanno stabilito che la diffusione del virus è dovuta al meccanismo di raffreddamento dell'aria in loco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA